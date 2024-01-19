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Степанов Владимир Вениаминович
Степанов Владимир Вениаминович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1956
Пол
Мужской
Отец
Степанов Вениамин Иванович
1928 г.р.
Мать
Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956
Отец:
Степанов Вениамин Иванович
Мать:
Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
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