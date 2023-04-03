Киндякова Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Смирнова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Киндякова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Комаревская(маджугинская) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно