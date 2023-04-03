Киндякова Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндякова Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Киндяков Петр Павлович

Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Смирнова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Киндякова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Комаревская(маджугинская) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Киндяков Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндяков Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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