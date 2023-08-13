Соколова Юлия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Юлия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1924

Дочь: Орлова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Паввлович

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Павел Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахирина Вера Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел

Смерть
Неизвестно
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