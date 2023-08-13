Соколова Юлия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1924
Дочь: Орлова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Паввлович
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахирина Вера Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел
Смерть
Неизвестно