Храмцевич Гарасим Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмцевич Гарасим Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

26.12.1800

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Храмцевич Антон

Мать: не указана

Смерть
26.12.1800
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