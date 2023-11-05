Шушуев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушуев Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1990

Отец: Шушуев Сергей Владимирович

Мать: Шушуева Марина Николаевна

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