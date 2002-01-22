Думнов Евгений Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1925
Дата смерти14.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1925
Отец: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1947
Сын: Думнов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Думнова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1949
Сын: Думнов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Думнова Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Тамара Ивановна
Смерть
14.08.1981
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область