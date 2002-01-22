Думнов Евгений Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнов Евгений Фёдорович

Думнов Евгений Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1925

Дата смерти

14.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1925

Отец: Думнов Фёдор Павлович

Мать: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.01.1947

Сын: Думнов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Думнова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1949

Сын: Думнов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Думнова Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Тамара Ивановна

Смерть
14.08.1981
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close