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Воронков Никифор Антонович

Место рождения

Кулагино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулагино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.01.1901

Жена: не указана

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Воронков Александр Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Параскева Борисовна

Рождение ребёнка
03.12.1914

Дочь: Воронкова Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Параскева Борисовна

Рождение ребёнка
19.08.1915 ст.

Дочь: Воронкова Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Параскева Борисовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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