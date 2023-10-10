Воронков Никифор Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1901
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1901
Сын: Воронков Александр Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
03.12.1914
Дочь: Воронкова Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
19.08.1915 ст.
Дочь: Воронкова Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Параскева Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно