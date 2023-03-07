Луппова (Зязина) Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппова (Зязина) Евдокия Александрова

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Место рождения

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

27.11.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Зязин Александр Петров

Мать: Зязина Акилина Семенова

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1786

Дочь: Стародумова Матрона (Маремьяна) Агафонова

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Луппов Федот (Феодот) Агафонов

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Агафонова

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марфа Агафонова

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мельникова Домника Агафонова

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Луппов Аника Агафонов

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Луппов Фока (Фотий) Агафонов

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Настасья Агафонова

Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Агафоник Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.11.1811 ст.
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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