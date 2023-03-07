Луппова (Зязина) Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти27.11.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Зязин Александр Петров
Мать: Зязина Акилина Семенова
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1786
Дочь: Стародумова Матрона (Маремьяна) Агафонова
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Луппов Федот (Феодот) Агафонов
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Агафонова
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Агафонова
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мельникова Домника Агафонова
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Луппов Фока (Фотий) Агафонов
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Настасья Агафонова
Отец ребёнка: Луппов Агафоник Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1811 ст.
Причина смерти: натурально