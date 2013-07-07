Перминова анна петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова анна петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1945

Дочь: Созонтова галина петровна

Отец ребёнка: Перминов петр артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов петр артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов юрий петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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