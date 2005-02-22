(Серова) Ангелина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серова) Ангелина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2005

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2005

Отец: Серов Владимир Иванович

Мать: Серова Наталья

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