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(Серова) Ангелина Владимировна
(Серова) Ангелина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.2005
Пол
Женский
Отец
Серов Владимир Иванович
1980 г.р.
Мать
Серова (Скрябина) Наталья
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2005
Отец:
Серов Владимир Иванович
Мать:
Серова Наталья
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