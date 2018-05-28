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Сукманов Иван Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

05.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1942

Дочь: Шаповалова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Сукманова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукманова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Сукманова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукманова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сукманова Дарья Андреевна

Смерть
05.12.1943
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