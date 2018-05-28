Сукманов Иван Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти05.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1942
Дочь: Шаповалова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Сукманова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукманова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Сукманова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукманова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сукманова Дарья Андреевна
Смерть
05.12.1943