Кольев Иса Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кольев Кондрат Михайлович
Мать: Кольева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Исаевна
Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анисья Исаевна
Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Исаевна
Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Около 1850