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Кольев Иса Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кольев Кондрат Михайлович

Мать: Кольева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Исаевна

Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анисья Исаевна

Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Исаевна

Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кольев Григорий Исаевич

Мать ребёнка: Кольева Татьяна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольева Татьяна Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Около 1850
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