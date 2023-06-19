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Ермолаев Григорий
Ермолаев Григорий
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Место рождения
Салаир
, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Дата рождения
1901
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Ермолаев Трофим Григорьевич
Около 1850 г.р.
Мать
Ермолаева (Колмогорова) Елена Лаврентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Ермолаев Трофим Григорьевич
Мать:
Ермолаева Елена Лаврентьевна
Салаир
, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1901
Салаир
, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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