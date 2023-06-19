Ермолаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Григорий

Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ермолаев Трофим Григорьевич

Мать: Ермолаева Елена Лаврентьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1901
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область