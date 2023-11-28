Слинькова Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинькова Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слиньков Алексей Васильевич

Елань Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слиньков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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