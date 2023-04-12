Верховской (Калнынь-Kalniņa) Serafima Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховской (Калнынь-Kalniņa) Serafima Александровна

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Место рождения

Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia

Дата рождения

09.01.1883

Дата смерти

28.06.1929

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883

Отец: Kalniņš-Калнынь-Kalniņš Aleksandrs

Мать: не указана

Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Рахманин Кира Андреевна

Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
03.11.1915

Сын: Верховской Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович

Smolensk, gorod Smolensk, Smolensk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховской Андрей Владимирович

Смерть
28.06.1929
Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia
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