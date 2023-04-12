Верховской (Калнынь-Kalniņa) Serafima Александровна
Место рожденияRiga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia
Дата рождения09.01.1883
Дата смерти28.06.1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883
Отец: Kalniņš-Калнынь-Kalniņš Aleksandrs
Мать: не указана
Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Рахманин Кира Андреевна
Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
03.11.1915
Сын: Верховской Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович
Smolensk, gorod Smolensk, Smolensk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1929
Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia