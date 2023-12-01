Гладких Тимофей Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладких Тимофей Гордеевич

Гладких Тимофей Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1907 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гладких Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гладких Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гладких Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close