Гладких Тимофей Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
в Кирзе с 1907 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гладких Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гладких Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно