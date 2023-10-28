Морозов Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1926

Дочь: Макарова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична

Кибирёво, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петриченко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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