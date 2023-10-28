Морозов Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1926
Дочь: Макарова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична
Кибирёво, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петриченко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно