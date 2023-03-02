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Мясников Иван Тимофеевич

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Место рождения

Костромская область

Дата рождения

05.12.1896

Дата смерти

25.01.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896

Отец: Мясников Тимофей

Мать: Евфимия

Костромская область
Рождение ребёнка
06.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеевна

Смерть
25.01.1961
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