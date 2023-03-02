Мясников Иван Тимофеевич
Место рожденияКостромская область
Дата рождения05.12.1896
Дата смерти25.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896
Отец: Мясников Тимофей
Мать: Евфимия
Костромская область
Рождение ребёнка
06.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеевна
Смерть
25.01.1961