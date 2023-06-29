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Русакова Мурая Ольга Викторовна
Русакова Мурая Ольга Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1989
Пол
Женский
Отец
Русаков Виктор Селивёрстович
1959 г.р.
Мать
Русакова Куньшина Наталья Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1989
Отец:
Русаков Виктор Селивёрстович
Мать:
Русакова Куньшина Наталья Юрьевна
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