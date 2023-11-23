Натальина Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти26.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Иустина Васильева
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Георгиевский (натальин) Анатолий Васильев
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
05.09.1805
Сын: Георгиевский (натальин) Автоном Васильев
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
03.04.1808
Дочь: Александра Васильев
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
26.02.1812
Сын: Георгиевский Константин Васильев
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Георгиевский Константин Васильевич (1812 — ?) Родился 26 февраля 1812 года в семье священника села Вексиц Ростовского уезда Василия Натальина. С 1823 года обучался в Ярославской духовной семинарии, до... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1814
Дочь: Глафира Васильева
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
28.05.1818
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1862