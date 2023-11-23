Натальина Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальина Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

26.11.1862

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Иустина Васильева

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Георгиевский (натальин) Анатолий Васильев

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Натальин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
05.09.1805

Сын: Георгиевский (натальин) Автоном Васильев

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
03.04.1808

Дочь: Александра Васильев

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
26.02.1812

Сын: Георгиевский Константин Васильев

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Георгиевский Константин Васильевич (1812 — ?) Родился 26 февраля 1812 года в семье священника села Вексиц Ростовского уезда Василия Натальина. С 1823 года обучался в Ярославской духовной семинарии, до... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1814

Дочь: Глафира Васильева

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
28.05.1818

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Натальин Василий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин Василий Стефанов

Смерть
26.11.1862
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