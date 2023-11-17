Белоусов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Марфа Куприяновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Белоусов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Куприяновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Белоусов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Куприяновна
Смерть
1793