Белоусов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Белоусов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Куприяновна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Белоусов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Куприяновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Белоусов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Куприяновна

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1793
Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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