Митрофанова (Рудакова) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Рудакова) Виктория Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Виктор Викторович

Мать: Кныш Неля Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1989

Сын: Бова Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Бова Владимир Викторович

Рождение ребёнка
12.02.1992

Сын: Бова Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Бова Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бова Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Василий Леонидович