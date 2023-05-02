Митрофанова (Рудакова) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудаков Виктор Викторович
Мать: Кныш Неля Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1989
Сын: Бова Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Бова Владимир Викторович
Рождение ребёнка
12.02.1992
Отец ребёнка: Бова Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно