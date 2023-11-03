Балашев Тарас Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашев Тарас Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Балашев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1839

Жена: Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ударцова Дарья Тарасова

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Артемий Тарасов

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Прохор Тарасов

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

Смерть
До 1871
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