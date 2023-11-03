Балашев Тарас Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Балашев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1839
Жена: Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ударцова Дарья Тарасова
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
Смерть
До 1871
Солдат?