Кушкин Михаил Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушкин Михаил Арсеньевич

Кушкин Михаил Арсеньевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Кушкин Арсений Варфоломеевич

Мать: Кушкина Татьяна Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кушкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кушкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1883

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1890

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1892

Сын: Кушкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Кушкин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Павла Михайловна

Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Прасковья Андреевна

Смерть
После 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close