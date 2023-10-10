Кушкин Михаил Арсеньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Кушкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1883
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1890
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.1892
Сын: Кушкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Кушкин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Павла Михайловна
Мать ребёнка: Кушкина Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916