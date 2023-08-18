Пигилев Федот Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигилев Федот Семенов

Место рождения

дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1617 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигилев Семен (Сенка) Григорьев

Мать: не указана

дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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