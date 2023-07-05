(Сухарева) Праскевия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сухарев Ефим Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Игнатовна
Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Игнатовна
Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович
Рождение ребёнка
03.04.1848
Дочь: Дроздова Мария Игнатовна
Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Игнатовна
Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Игнатовна
Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович
Смерть
Неизвестно