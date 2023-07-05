(Сухарева) Праскевия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухарева) Праскевия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сухарев Ефим Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Игнатовна

Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Игнатовна

Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.04.1848

Дочь: Дроздова Мария Игнатовна

Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Игнатовна

Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Дроздов Филипп Игнатович

Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Игнатовна

Отец ребёнка: Дроздов Игнат Логинович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно