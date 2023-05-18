Винокурцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Винокурцев Калина
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Винокурцев (vinokurtsev) Алексей (Aleksey Vasilyevich)
Мать ребёнка: Винокурцева Анна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Иван
Мать ребёнка: Винокурцева Анна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ковязин Нина
Мать ребёнка: Винокурцева Анна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Чернявских Антонина
Мать ребёнка: Винокурцева Анна
Рождение ребёнка
06.10.1930
Сын: Винокурцев Сергей
Мать ребёнка: Винокурцева Анна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умермаленькимоткори Валентин
Мать ребёнка: Винокурцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винокурцева Анна
Смерть
Неизвестно