Винокурцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Винокурцев Калина

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Винокурцев (vinokurtsev) Алексей (Aleksey Vasilyevich)

Мать ребёнка: Винокурцева Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Иван

Мать ребёнка: Винокурцева Анна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ковязин Нина

Мать ребёнка: Винокурцева Анна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Чернявских Антонина

Мать ребёнка: Винокурцева Анна

Рождение ребёнка
06.10.1930

Сын: Винокурцев Сергей

Мать ребёнка: Винокурцева Анна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умермаленькимоткори Валентин

Мать ребёнка: Винокурцева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурцева Анна

Смерть
Неизвестно