Дедова Анисья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Дедов Никита Исаев
Отец ребёнка: Дедов Исай Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Исай Данилов
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино