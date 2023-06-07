Дедова Анисья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Анисья Гаврилова

Дедова Анисья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Дедов Никита Исаев

Отец ребёнка: Дедов Исай Данилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Исай Данилов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино