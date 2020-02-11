Ярошенко (Бабий) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко (Бабий) Мария Андреевна

Место рождения

Юльевка, Аулиекольский район, Костанайская область

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

11.02.2020

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Бабий Андрей Иванович

Мать: Бабий Анастасия Николаевна

Юльевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Ярошенко Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
12.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович

Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Ярошенко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.2020
Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
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