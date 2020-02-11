Ярошенко (Бабий) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти11.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Отец: Бабий Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович
Рождение ребёнка
15.01.1953
Рождение ребёнка
12.01.1955
Рождение ребёнка
02.01.1957
Рождение ребёнка
24.04.1961
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Ярошенко Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Ярошенко Алексей Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.2020
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно