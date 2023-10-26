Бикузин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикузин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.?

Сын: Бикузин Ярослав Петрович

Мать ребёнка: Бикузина Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикузин Александр Петрович

Мать ребёнка: Бикузина Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикузин Евгений Петрович

Мать ребёнка: Бикузина Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикузина Анастасия Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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