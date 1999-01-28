Гаврилин Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения17.08.1939
Дата смерти28.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 1953
Место жительства
По 1950
с. Перхурьево, Вологодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1953 по 1999
Место жительства
Неизвестно
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
28.01.1999