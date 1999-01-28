Гаврилин Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилин Валерий Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.08.1939

Дата смерти

28.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1950 по 1953
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1950
с. Перхурьево, Вологодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1953 по 1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
28.01.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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