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Евдокия Яковлевна

Место рождения

село Сылянщина,Житомирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864

Сын: Прокопчук Игнатий Космин

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

Сылянщина, Черняховский район, Житомирская, Украина
Рождение ребёнка
1871

Сын: Прокопчук Терентий Космич

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Прокопчук Евфимий Космич

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Прокопчук Вукол Космич

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
05.05.1880

Дочь: Гликерия Космитична

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

д.Сылянщина,Житомирский уезд, Волынская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882

Сын: Прокопчук Макарий Космич

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна Космовна

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Прокопчук Иосиф Космич

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Прокопчук Максим Космич

Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович

село Сылянщина,Житомирская область
Смерть
Неизвестно
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