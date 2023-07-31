Евдокия Яковлевна
Место рождениясело Сылянщина,Житомирская область
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
Сылянщина, Черняховский район, Житомирская, Украина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Прокопчук Терентий Космич
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
05.05.1880
Дочь: Гликерия Космитична
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
д.Сылянщина,Житомирский уезд, Волынская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна Космовна
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Прокопчук Косма Иосифович
село Сылянщина,Житомирская область
Смерть
Неизвестно