Одров Стефан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одров Стефан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1759 г.р.

Жена

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Григорий Георгиев

Мать: Пелагея Матвеева

Одров Стефан Григорьевич (1784 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1805 году рукоположен во д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одрова Надежда Михайлова

Смерть
Неизвестно
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