Одров Стефан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Григорий Георгиев
Мать: Пелагея Матвеева
Одров Стефан Григорьевич (1784 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1805 году рукоположен во д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одрова Надежда Михайлова
Смерть
Неизвестно