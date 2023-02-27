(Рогозина) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Рогозин Владимир
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Рождение ребёнка
26.02.1875
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Рождение ребёнка
15.01.1877
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Рождение ребёнка
07.07.1881
Сын: Рогозин Илья
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Рождение ребёнка
25.04.1885
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Рождение ребёнка
16.07.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Яков
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно