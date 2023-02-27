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(Рогозина) Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Рогозин Владимир

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Рождение ребёнка
15.01.1877

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Рождение ребёнка
07.07.1881

Сын: Рогозин Илья

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Рождение ребёнка
25.04.1885

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Рождение ребёнка
16.07.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Яков

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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