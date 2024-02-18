Руис Кабрера Габриэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуис Кабрера Габриэль

Руис Кабрера Габриэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руис Моралес Габриэль

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руис Моралес Анхелес

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руис Моралес Пилар

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руис Моралес Хосе

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руис Моралес Антонио

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руис Моралес Хоакин

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
17.01.1930

Сын: Руис Моралес Хуан

Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.