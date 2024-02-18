Руис Кабрера Габриэль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руис Моралес Анхелес
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руис Моралес Пилар
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руис Моралес Хосе
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руис Моралес Антонио
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руис Моралес Хоакин
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Рождение ребёнка
17.01.1930
Сын: Руис Моралес Хуан
Мать ребёнка: Моралес Гарсия Мария дель Пилар
Смерть
Неизвестно