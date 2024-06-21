Улецкая (Лозовая) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улецкая (Лозовая) Татьяна Павловна

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Место рождения

Новоселовка, Манычко-Грузская волость, Сальский округ

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

01.06.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: Лозовой Павел

Мать: не указана

Новоселовка, Манычко-Грузская волость, Сальский округ
Рождение ребёнка
25.03.1939

Сын: Улецкий Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Улецкий Василий Филиппович

Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.06.1976
Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область

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