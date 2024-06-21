Улецкая (Лозовая) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти01.06.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904
Отец: Лозовой Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1939
Сын: Улецкий Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Улецкий Василий Филиппович
Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.06.1976
Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область