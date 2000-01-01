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Позднякова Анастасия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штыров Захар Ефплеев

Мать: Штырова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
17.10.1896

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.09.1900

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.11.1901

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Поздняков Василий Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

с,Селитьба
Рождение ребёнка
24.11.1905

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.12.1906

Сын: Поздняков Павел Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

c Селитьба
Рождение ребёнка
15.07.1908

Сын: Поздняков Василий Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
30.07.1910

Сын: Поздняков Александр Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.09.1911

Сын: Поздняков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Поздняков Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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