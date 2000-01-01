Позднякова Анастасия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штыров Захар Ефплеев
Рождение ребёнка
17.10.1896
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.09.1900
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1901
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.04.1903
Сын: Поздняков Василий Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
с,Селитьба
Рождение ребёнка
24.11.1905
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.12.1906
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
c Селитьба
Рождение ребёнка
15.07.1908
Сын: Поздняков Василий Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
30.07.1910
Сын: Поздняков Александр Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.09.1911
Сын: Поздняков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Поздняков Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Поздняков Иван Тимофеевич
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно