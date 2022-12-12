Иванов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1930
Дата смерти04.02.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930
Бракосочетание
02.11.1957
Голынки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1958
Дочь: Ковалева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1961
Дочь: Ковалева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1964
Дочь: Лукашова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.02.1983
Бобры, Катынская волость, Смоленский уезд