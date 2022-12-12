Иванов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Федор Алексеевич

Иванов Федор Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1930

Дата смерти

04.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930

Отец: Иванов Алексей Самуйлович

Мать: Иванова Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
02.11.1957

Жена: Иванова Валентина Ивановна

Голынки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1958

Дочь: Ковалева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1961

Дочь: Ковалева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1964

Дочь: Лукашова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.02.1983
Бобры, Катынская волость, Смоленский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close