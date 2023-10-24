Ткачев Василий Свиридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Василий Свиридович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

19.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

УД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Ткачев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ткачева Пелагия Федоровна

Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
19.07.1994
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