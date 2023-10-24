Ткачев Василий Свиридович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1926
Дата смерти19.07.1994
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1953
Мать ребёнка: Ткачева Пелагия Федоровна
Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
19.07.1994