Сасов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1941

Сын: Сасов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Матушкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Матушкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Матушкина Анна Филипповна

Смерть
?.05.1945
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