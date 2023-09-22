Сасов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1941
Мать ребёнка: Матушкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матушкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матушкина Анна Филипповна
Смерть
?.05.1945