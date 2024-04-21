Текеев Далхат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текеев Далхат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каппушева Зубайда Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Текеев Хасан Далхатович

Мать ребёнка: Каппушева Зубайда Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Текеев Хусей Далхатович

Мать ребёнка: Каппушева Зубайда Ибрагимовна

Рождение ребёнка
28.08.1990

Сын: Текеев Азрет Далхатович

Мать ребёнка: Каппушева Зубайда Ибрагимовна

Смерть
Неизвестно

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