Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягина (Шленкевич) Геня
Мать ребёнка: Шленкевич Фаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шленкевич) Броха
Мать ребёнка: Шленкевич Фаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шленкевич Арон
Мать ребёнка: Шленкевич Фаня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шленкевич Фаня
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шленкевич Леонид Лазаревич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: ?
Смерть
1922