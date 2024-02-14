Шленкевич Лазарь Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШленкевич Лазарь Леонтьевич

Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Мать: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягина (Шленкевич) Геня

Мать ребёнка: Шленкевич Фаня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шленкевич) Броха

Мать ребёнка: Шленкевич Фаня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шленкевич Арон

Мать ребёнка: Шленкевич Фаня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шленкевич Фаня

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шленкевич Леонид Лазаревич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шленкевич Яков Лазаревич

Мать ребёнка: ?

Смерть
1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.