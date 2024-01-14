Махонин Аксён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиОколо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Махонин Иван
Мать ребёнка: Махонина Анна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Махонин Влас
Мать ребёнка: Махонина Анна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Махонин Прокофий
Мать ребёнка: Махонина Анна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Махонин Архип
Мать ребёнка: Махонина Анна
Смерть
Около 1844