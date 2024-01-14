Махонин Аксён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахонин Аксён

Махонин Аксён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Около 1844

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Моисей

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Махонин Иван

Мать ребёнка: Махонина Анна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Махонин Влас

Мать ребёнка: Махонина Анна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Махонин Прокофий

Мать ребёнка: Махонина Анна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Махонин Архип

Мать ребёнка: Махонина Анна

Смерть
Около 1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close