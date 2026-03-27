Кастуева (Ермакова) Екатерина 28.01.1984 — найти родственников по фамилии на Familio

Кастуева (Ермакова) Екатерина

Автор
ЕК
Кастуева Е.

женский, родилась 28.01.1984, Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Отец
Ермаков Вениамин Михайлович07.02.1959 г.р.
Мать
Ермакова (Агеева) Татьяна Марленовна20.10.1958 г.р.
Дети
Кастуева Анастасия Георгиевна26.09.2014 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1984

Отец: Ермаков Вениамин Михайлович

Мать: Ермакова (Агеева) Татьяна Марленовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
26.09.2014

Дочь: Кастуева Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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