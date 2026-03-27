Кастуева (Ермакова) Екатерина
женский, родилась 28.01.1984, Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
ОтецЕрмаков Вениамин Михайлович07.02.1959 г.р.
МатьЕрмакова (Агеева) Татьяна Марленовна20.10.1958 г.р.
Дети
Кастуева Анастасия Георгиевна26.09.2014 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1984
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.09.2014
Дочь: Кастуева Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург