Маков Филимон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Маков Григорий Филимонович
Мать ребёнка: Макова ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Маков Евдоким Филимонович
Мать ребёнка: Макова ?
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Макова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маков (рекрут С 1797) Трифон Филимонович
Мать ребёнка: Макова ?
Смерть
Неизвестно