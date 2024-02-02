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Иван Григорьев

Место рождения

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Григорий Иванов

Мать: Варвара Федотова

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Рождение ребёнка
16.03.1834

Дочь: Карягина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Матфеева

Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
д. Петровской Антон Иванов и Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Матфеева

Смерть
Неизвестно
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