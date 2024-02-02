Иван Григорьев
Место рожденияВотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Григорий Иванов
Мать: Варвара Федотова
Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Рождение ребёнка
16.03.1834
Дочь: Карягина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Матфеева
Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
д. Петровской Антон Иванов и Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Матфеева
Смерть
Неизвестно