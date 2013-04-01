Мудрова (Кораблева) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрова (Кораблева) Екатерина Степановна

Место рождения

Ширяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

01.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1955

Дочь: Кудряшова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Мудров Юрий Александрович

Рождение ребёнка
05.06.1958

Дочь: Иванова Нонна Юрьевна

Отец ребёнка: Мудров Юрий Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудров Юрий Александрович

Смерть
01.04.2013
Тверь, город Тверь, Тверская область