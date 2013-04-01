Мудрова (Кораблева) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти01.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1955
Дочь: Кудряшова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Мудров Юрий Александрович
Рождение ребёнка
05.06.1958
Дочь: Иванова Нонна Юрьевна
Отец ребёнка: Мудров Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2013