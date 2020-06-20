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Мигаловский Дмитрий Витальевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.04.1940

Дата смерти

20.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1986

Дочь: Кессених Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1991

Дочь: Орехова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигаловская Анна Евгеньевна

Смерть
20.06.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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