Мигаловский Дмитрий Витальевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1940
Дата смерти20.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1986
Дочь: Кессених Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.02.1991
Дочь: Орехова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2020