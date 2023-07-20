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Голополосова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Голополосова Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Голополосов Антон Борисов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Голополосов Иванъ Антонов

Отец ребёнка: Голополосов Антон Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голополосов Антон Борисов

Смерть
Неизвестно