Голополосова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Голополосова Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Голополосов Антон Борисов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Голополосов Иванъ Антонов
Отец ребёнка: Голополосов Антон Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно