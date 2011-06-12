Шевелин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1928
Дата смерти12.06.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1952
Рождение ребёнка
21.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевелина Ирина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.2011