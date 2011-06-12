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Шевелин Василий Григорьевич

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

02.01.1928

Дата смерти

12.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
17.11.1952

Жена: Шевелина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелина Ирина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
12.06.2011
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область